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Для фиксации преступлений властей в Беларуси создали международную платформу

Автор: Андрей Василюк

24 марта 2021 года создана Международная платформа подотчетности по Беларуси (Accountability International Platform for Belarus - IAPB), которая будет осуществлять систематическое документирование нарушений прав человека в Беларуси и собирать доказательства. Инициативу поддержали 19 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Латвии.

IAPB будут возглавлять и координировать неправительственные организации - DIGNITY (Копенгаген), REDRESS (Лондон), "Вясна" (Минск) и Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси (Минск).

Цель платформы - собирать и хранить безопасным способом объективную информацию и доказательства нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. Собранные факты могут пригодиться в будущих уголовных расследованиях по привлечению к ответственности виновных в совершенных преступлениях.

Полученные доказательства будут переданы в расследовательский механизм ООН.

Работу платформы поддержал ряд стран мира: Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швейцария, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

"Начиная с выборов 2020 года, Латвии неправительственные организации оказывают поддержку жертвам политических преследований и репрессий. Доказательства, собранные латвийскими НПО о нарушении прав человека и случаях пыток, также будут переданы платформе", - говорится в сообщении латвийского МИД.

Напомним, миссии Евросоюза и США в ОБСЕ поддержали предложение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской о проведении мирных переговоров между властями Беларуси и оппозицией. Переговоры должны состояться при международном посредничестве.

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