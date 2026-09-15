Фігурує у справах Майдану: Зеленський позбавив Юрія Спасських звання Героя України

Героя України дали у серпні 2026

У тексті документа зазначено: "Скасувати Указ Президента України від 21 серпня 2026 року №805/2026". Офіційні причини такого рішення в указі не наводяться.

Згідно з попереднім указом №805/2026 у серпні, Спасських отримав найвищу державну нагороду "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Водночас людина з аналогічним прізвищем, ім'ям та по батькові – Юрій Валентинович Спасських, є фігурантом кримінального провадження, що стосується подій Революції Гідності 2013-2014 років.

За даними обвинувачення, висловленими прокурором у суді, Спасських віддав незаконний наказ спецпідрозділу "Беркут" щодо силового відтиснення учасників мирного протесту, через що 12 людей зазнали тілесних ушкоджень.

Крім того, слідство вважає його причетним до організації умисних вбивств протестувальників 18 лютого 2014 року спільно з іншими екскерівниками міліції.

Що відомо про Юрія Спасських

Юрій Спасських, який проходить у цих провадженнях, раніше обіймав посаду заступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві.

У вересні 2021 року Печерський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід у справі щодо сипових дій проти учасників протестів 18 лютого 2014 року.

Правоохоронці інкримінують йому низку тяжких статей, серед яких: організація умисних убивств і замахів на вбивство, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, перевищення службових повноважень та незаконне перешкоджання проведенню мирних мітингів.

За версією слідства, внаслідок дій, до яких причетний Спасських, загинули троє протестувальників, ще 11 осіб отримали тяжкі травми, а 59 людей – ушкодження середньої тяжкості.

Матеріали щодо Спасських охоплюють декілька ключових епізодів: спробу розгону Майдану 11 грудня 2013 року, події на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року та силові зіткнення 18 лютого 2014 року.

У 2023 році розгляд однієї зі справ щодо нього тимчасово призупинили, оскільки Спасських мобілізувався до лав Сил оборони України та відбув у відрядження для виконання бойових завдань.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, він також має відомчі нагороди Міністерства оборони України: у 2023 році відзнаку "Вогнепальна зброя" йому вручив тогочасний очільник Міноборони Олексій Резніков, а у 2024 році аналогічну відзнаку він отримав від Рустема Умєрова.

Наразі в оприлюдненому указі №894/2026 відсутні роз'яснення щодо мотивів скасування рішення про нагородження званням Героя України.