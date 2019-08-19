Фигуранты дела 2 мая вышли на свободу

Пророссийские активисты, участники трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, Евгений Мефедов и Сергей Долженков вышли на свободу под залог. Об этом сообщил отец адвоката подозреваемых Владимир Рыбин на странице в Facebook.

Сообщается, что необходимая для залога сумма в 300 тыс. грн была собрана представителями "Опозиционной платформы - За жизнь".

"Адвокат Валентин Рыбин, внесший сегодня необходимую сумму залога, собранную "Оппозиционной платформой - За жизнь" при самом непосредственном и активном участии депутата ВР Николая Скорика, сумел до 12:00 оформить множество бумаг, бумажек и бумажонок и предоставить их в Николаевский СИЗО. И вот улыбающиеся парни появляются в воротах на выход", - говорится в сообщении.

Ранее 16 августа Центральный районный суд города Николаев назначил залог пророссийским активистам в 153 тыс. 680 грн. Мефедова и Долженкова обвиняют в нарушении ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), а также ч.1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 и ч. 1 ст. 109 УК Украины - подготовка к массовым беспорядкам и свержение конституционного строя соответственно.

Напомним, в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, еще 88 были госпитализированы. Тогда в городском Доме профсоюзов произошли столкновения с применением оружия между проукраинскими и пророссийским активистами.