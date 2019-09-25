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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии, - адвокат

Новости » Общество    25.09.2019 - 22:31
Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" находится в критическом состоянии, - адвокат
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

По словам адвоката у Джемиля Гафарова проблемы с почками

Фигурант "дела о Хизб ут-Тахрир" Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката Рифата Яхина, у Гафарова хроническое заболевание почек. При этом во время обследований в период пребывания Гафарова в СИЗО №5 в Ростове-на-Дону, врачи не нашли у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

"Еще в марте сразу после задержания я подал ходатайство о медицинском осмотре Джемиля Гафарова из-за болезни сердца и почек. В июне медобследование провели, но только по болезни сердца. Это при том, что у Гафарова хроническое заболевание почек четвертой степени. У него рисковая четвертая стадия заболевания почек, конечно, - это критическое состояние здоровья", - сообщил адвокат.

Яхин также сообщил, что во время посещения Гафарова в СИЗО в сентябре, тот жаловался на опухоли ноги и подагру.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Крыму фигурантов так называемого дела "Хизб-ут-Тахрир" направили на психиатрическую экспертизу. Экспертизу пройдут Руслан Месутов, Ленур Халилов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров и Асан Яников.

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в РФ Адвокат заявил о плохом содержании крымских татар в СИЗО
Новости Украины КрымХизб ут-Тахрир
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