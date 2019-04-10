Для фігурантів "справи Веджіє Кашка" просять умовні терміни

Фото: фігурант Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Зараз підозрювані перебувають під домашнім арештом

Російське держобвинувачення в оккупированом Криму запросило для всіх фігурантів "справи Веджіє Кашка" умовні терміни. Про це пише в Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Він повідомив, що держзвинувачення попросило для фігурантів справи умовні терміни ув'язнення: для Асана Чапуха - три з половиною роки, Бекіра Дегерменджи, Кязима Аметова і Руслана Трубача - по три, всім з випробувальним терміном пр три роки.

Кримські татари були затримані в листопаді 2017 року за звинуваченням у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, який в свою чергу зайняв і відмовився віддавати їх ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Під час затримання Кашка загинула, інші фігуранти були затримані.

Раніше повідомлялося, що фігуранта "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху стало погано після засідання Київського районного суду" в Сімферополі.

РБК-Україна писало, "Київський районний суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казима Аметову і Руслану Трубача. Вони знаходяться не в СІЗО, а під домашнім арештом.