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Для фігурантів "справи Веджіє Кашка" просять умовні терміни

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 15:02
Для фігурантів "справи Веджіє Кашка" просять умовні терміни
Фото: фігурант Асан Чапух (youtube.com/Крым.Реалии)

Зараз підозрювані перебувають під домашнім арештом

Російське держобвинувачення в оккупированом Криму запросило для всіх фігурантів "справи Веджіє Кашка" умовні терміни. Про це пише в Facebook журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

Він повідомив, що держзвинувачення попросило для фігурантів справи умовні терміни ув'язнення: для Асана Чапуха - три з половиною роки, Бекіра Дегерменджи, Кязима Аметова і Руслана Трубача - по три, всім з випробувальним терміном пр три роки.

Кримські татари були затримані в листопаді 2017 року за звинуваченням у вимаганні коштів у громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, який в свою чергу зайняв і відмовився віддавати їх ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Під час затримання Кашка загинула, інші фігуранти були затримані.

Для фігурантів &quot;справи Веджіє Кашка&quot; просять умовні терміниДля фігурантів &quot;справи Веджіє Кашка&quot; просять умовні терміни

Раніше повідомлялося, що фігуранта "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху стало погано після засідання Київського районного суду" в Сімферополі.

РБК-Україна писало, "Київський районний суд Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекиру Дегерменджи, Казима Аметову і Руслану Трубача. Вони знаходяться не в СІЗО, а під домашнім арештом.

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