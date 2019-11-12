В Крыму будут судить жителя Севастополя за комментарий в соцсети

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Ему грозит штраф, общественные работы или заключение на 15 суток

В аннексированном Россией Крыму будут судить жителя Севастополя за комментарий в соцсети, которую российские силовики расценивают, как "публичное унижение человеческого достоинства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления так называемого "МВД России в Севастополе".

Как сообщается, на комментарий 31-летнего мужчины к публикации в одном из городских интернет-сообществ обратили внимание сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

"Тексты были направлены на исследование для проведения лингвистической экспертизы. По заключению экспертов, в комментариях содержались высказывания, имеющие признаки унижения человеческого достоинства и побуждения к враждебным действиям по национальному признаку", - говорится в сообщении.

Российские силовики сообщили, что мужчина признался в содеянном, "поддавшись отрицательным эмоциям и не думая о возможных правовых последствиях".

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч, или общественные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

"Материалы административного дела направлены в мировой суд Севастополя для рассмотрения и принятия решения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в России суд приговорил шестерых крымчан к колонии строгого режима по делу "Хизб ут-Тахрир". Осужденные получили от 7 до 19 лет заключения.

Также РБК-Украина писало, что 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было произведено по запросу России.