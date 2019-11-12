Фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" могли засудити через засудження анексії Криму, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovaombudsman)

Шість кримчан отримали від 7 до 19 років ув'язнення

Вирок південного окружного військового суду Ростова-на-Дону для шести кримчан у "справі Хізб ут-Тахрір" міг бути пов'язаний із засудженням ними анексії Криму Росією. Про це повідомила в Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, захист засуджених до ув'язнення кримчан пов'язує це з їх позицією щодо приналежності Криму.

"Сторона захисту пов'язує винесення такого вироку через засудження ними анексії АРК та бажання проживати на рідній землі", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, сьогодні у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Так, Мусліма Алієва засудили до 19 років позбавлення волі, Інвер Бекіров отримав 18 років ув'язнення, Емір-Усеін Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яка з 2003 року включена в список терористичних організацій у Росії. При цьому варто відзначити, що самі представники організації ставлять за мету об'єднати всіх мусульман в ісламському халіфаті, проте відкидають терористичні методи досягнення цієї мети.

Нагадаємо, раніше підконтрольний суд РФ в анексованому Криму продовжив арешт вісьмом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Вони залишаться в слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у анексованому Криму судитимуть жителя Севастополя за коментар у соцмережі. Йому загрожує штраф, громадські роботи або ув'язнення на 15 діб.