Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали в Башкирию

Фигурантов первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в российскую Башкирию. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам матери политзаключенных Диляры Абдуллаевой, они 18 февраля прибыли в Уфу, после чего отправятся в колонию Башкортостана.

"Мне стало известно, что моих сыновей этапировали в Башкирию. Сегодня они в Уфе, в СИЗО. Неизвестно, сколько дней там пробудут до колонии, но достоверно известно, что вчера, 18 февраля, прибыли в город Уфа и находятся в СИЗО. Сколько дней они там пробудут до отправления в колонии Башкортостана, не могу знать", - сообщила Абдуллаева.

Ранее адвокат Эдем Семедляев сообщил, что фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении.

Позже украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой относительно места, куда планируют этапировать политзаключенных. При этом Москалькова отказалась называть место.