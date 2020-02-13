Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали из СИЗО, - адвокат

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые находились в российском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении. Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, он не знает, когда будет точная информация о местонахождении Абдуллаевых.

"Была у нас такая информация, только я не знаю, когда их этапировали и куда точно - не могу сказать. То есть, когда я их посещал на прошлой неделе, они сказали, что им сообщили, что сегодня-завтра их этапируют. В колонии СИЗО готовился большой этап. Когда ФСИН России сообщит нам, куда они доехали, только тогда мы узнаем", - рассказал адвокат.

Мать осужденных Диляра Абдуллаева также сообщила, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении.

Ранее четырнадцати фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" на месяц продлили арест в СИЗО.

Также РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.