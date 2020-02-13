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Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєвих етапували із СІЗО, - адвокат

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 14:43
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Абдуллаєвих етапували із СІЗО, - адвокат
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Узеіра і Теймура Абдуллаєвих етапували в невідомому напрямку

Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Узеіра і Теймура Абдуллаєвих, які перебували в російському СІЗО, етапували в невідомому напрямку. Про це розповів адвокат Едем Семедляев, передає "Крим.Реалії".

За словами адвоката, він не знає, коли буде точна інформація про місцезнаходження Абдуллаєвих.

"Була у нас така інформація, тільки я не знаю, коли їх етапували і куди точно не можу сказати. Тобто, коли я їх відвідував минулого тижня, вони сказали, що їм повідомили, що сьогодні-завтра їх етапують. У колонії СІЗО готувався великий етап. Коли ФСВП Росії повідомить нам, куди вони доїхали, тільки тоді ми дізнаємося", - розповів адвокат.

Мати засуджених Діляра Абдуллаєва також повідомила, що Теймура і Узеіра відправили 10 лютого вночі з СІЗО-2 російського Таганрога по етапу в невідомому напрямку.

Раніше чотирнадцяти фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" на місяць продовжили арешт у СІЗО.

Також РБК-Україна писало, що фігуранта першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва утримують в російському СІЗО в Ростовській області з порушенням прав.

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