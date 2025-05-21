Фігурантку земельної афери на 1,8 млрд гривень Приходько екстрадували до України

Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про колишню начальницю Головного управління Держгеокадастру у Київській області Людмилу Приходько.

Як розповіли у НАБУ, вона перебувала у міжнародному розшуку з 5 березня 2024 року. А вже у березні цього року вона була затримана на території Німеччини, після чого задовольнили екстрадиційний запит України.

Передача підозрюваної проходила на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець-Корчова".

Її доставили у суд та обрали запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у 10 мільйонів гривень. Як уточнили у НАБУ, екстрадиція стала можливою завдяки співпраці з органами Німеччини та Польщі.

В чому підозрюють Людмилу Приходько: деталі схеми

Людмила Приходько обіймала посаду начальника головного управління Держгеокадастру в Київській області з 2017 по 2019 рік. Вона була звільнена прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який пояснив це рішення корупційними схемами, пов'язаними з видачею державних земель.

Вона є фігурантом справи про заволодіння землею у Пущі-Водиці та Фастові Київської області.

У справі також фігурують:

екскерівник цього ж ГУ Держгеокадастру і перший заступник керівника ДП "Науково-дослідний та проектний інститут Землеустрою" Олег Левченко. Наразі він вийшов з-під варти під заставу в 3 млн грн;

ексв.о. голови Держрезерву Дмитро Бабак;

ще 9 підозрюваних.

Згідно з даними слідства, у 2018-2019 роках Левченко, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області та зв'язки з високопосадовцями, розробив схему привласнення сільськогосподарських земель, які перебували у постійному користуванні державних підприємств у Київській області. Він залучив до справи інших співучасників, які шукали учасників АТО, що мали право на безкоштовне отримання земельних ділянок.

Детективи та прокурори виявили два епізоди злочинної діяльності: заволодіння майже 920 гектарами державної землі ДП "ДГ "Дмитрівка" у Фастові та близько 284 гектарами ДП "Пуща-Водиця" на околицях Києва. На ці земельні ділянки було накладено арешт та видано заборону на забудову і зміну цільового призначення, що дозволило зберегти їх для громади Київщини.

У серпні 2023 року п’яти учасникам організованої групи були висунуті підозри, їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.