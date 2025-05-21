Фигурантку земельной аферы на 1,8 млрд гривен Приходько экстрадировали в Украину

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о бывшей начальнице Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмиле Приходько.

Как рассказали в НАБУ, она находилась в международном розыске с 5 марта 2024 года. А уже в марте этого года она была задержана на территории Германии, после чего удовлетворили экстрадиционный запрос Украины.

Передача подозреваемой проходила на международном автомобильном пункте пропуска "Краковец-Корчева".

Ее доставили в суд и избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 10 миллионов гривен. Как уточнили в НАБУ, экстрадиция стала возможной благодаря сотрудничеству с органами Германии и Польши.

В чем подозревают Людмилу Приходько: детали схемы

Людмила Приходько занимала должность начальника главного управления Госгеокадастра в Киевской области с 2017 по 2019 год. Она была уволена премьер-министром Алексеем Гончаруком, который объяснил это решение коррупционными схемами, связанными с выдачей государственных земель.

Она является фигурантом дела о завладении землей в Пуще-Водице и Фастове Киевской области.

В деле также фигурируют:

экс-руководитель этого же ГУ Госгеокадастра и первый заместитель руководителя ГП "Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства" Олег Левченко. Сейчас он вышел из-под стражи под залог в 3 млн грн;

экс-и.о. председателя Госрезерва Дмитрий Бабак;

еще 9 подозреваемых.

Согласно данным следствия, в 2018-2019 годах Левченко, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и связи с высокопоставленными чиновниками, разработал схему присвоения сельскохозяйственных земель, которые находились в постоянном пользовании государственных предприятий в Киевской области. Он привлек к делу других соучастников, которые искали участников АТО, имевших право на бесплатное получение земельных участков.

Детективы и прокуроры обнаружили два эпизода преступной деятельности: завладение почти 920 гектарами государственной земли ГП "ОХ "Дмитровка" в Фастове и около 284 гектарами ГП "Пуща-Водица" в окрестностях Киева. На эти земельные участки был наложен арест и выдан запрет на застройку и изменение целевого назначения, что позволило сохранить их для общины Киевщины.

В августе 2023 года пяти участникам организованной группы были выдвинуты подозрения, их действия квалифицировали по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.