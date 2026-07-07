Фігуранти вбивства підривниці олігарха Єрмолаєва отримали підозри

Чоловікам інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Встановлено, що Березовська повернулася до України автобусом 1 липня 2026 року після замаху на родину в Монако. Вже наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук через підозру в цьому злочині.

Українські слідчі відстежили маршрути пересування жінки та встановили коло її спілкування після повернення. Правоохоронці вийшли на двох чоловіків: колишнього правоохоронця та чинного співробітника Головного управління розвідки Міноборони.

З'ясувалося, що обидва чоловіки раніше неодноразово переказували гроші на банківські та криптовалютні рахунки Березовської. Через це їх почали перевіряти на причетність до організації замаху в Монако.

Зізнання та пошук тіла

Під час слідчих дій один із фігурантів зізнався у вбивстві жінки після її прибуття в Україну. Він також вказав на свого спільника.

Завдяки його свідченням правоохоронці провели слідчий експеримент і знайшли місце, де було сховано тіло загиблої. Наразі прокуратура просить суд відправити обох підозрюваних під варту без права на заставу.

Замах на Єрмолаєва

Нагадаємо, увечері 29 червня в елітному районі Монако Ле-Роше була здійснена спроба замаху на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Інцидент стався близько 21:00.

За даними слідства, невідома особа залишила біля входу до житлового будинку сумку з вибуховим пристроєм, після чого зникла з місця події.

Спочатку правоохоронці припускали, що до організації замаху може бути причетний чоловік. Однак згодом розслідування вийшло на жінку віком близько 30 років, яка, за версією слідства, маскувалася під чоловіка.

Основною підозрюваною стала громадянка України Анастасія Березовська, яка проживала у Німеччині, після чого її оголосили в міжнародний розшук.