Фигуранты убийства подрывницы олигарха Ермолаева получили подозрения

Мужчинам инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Установлено, что Березовская вернулась в Украину автобусом 1 июля 2026 после покушения на семью в Монако. Уже на следующий день правоохранители Княжества объявили ее в международный розыск по подозрению в этом преступлении.

Украинские следователи отследили маршруты передвижения женщины и установили круг ее общения после возвращения. Правоохранители вышли на двоих мужчин: бывшего правоохранителя и действующего сотрудника Главного управления разведки Минобороны.

Выяснилось, что оба мужчины ранее неоднократно переводили деньги на банковские и криптовалютные счета Березовской. Поэтому их начали проверять на причастность к организации покушения в Монако.

Признание и поиск тела

В ходе следственных действий один из фигурантов признался в убийстве женщины после ее прибытия в Украину. Он также указал на своего сообщника.

Благодаря его показаниям правоохранители провели следственный эксперимент и нашли место, где было скрыто тело погибшей. Прокуратура просит суд отправить обоих подозреваемых под стражу без права на залог.

Покушение на Ермолаева

Напомним, вечером 29 июня в элитном районе Монако Ле-Роше была предпринята попытка покушения на подсанкционного украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Инцидент произошел около 21:00.

По данным следствия, неизвестный оставил у входа в жилой дом сумку со взрывным устройством, после чего скрылся с места происшествия.

Сначала правоохранители предполагали, что к организации покушения может быть причастен мужчина. Однако впоследствии расследование вышло на женщину в возрасте около 30 лет, которая, по версии следствия, маскировалась под мужчину.

Основной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, проживавшая в Германии, после чего ее объявили в международный розыск.