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В Донецкой области пограничники задержали боевика "ДНР"

Новости » Общество     23.06.2020 - 20:11
В Донецкой области пограничники задержали боевика "ДНР"
Фото: украинские пограничники (dpsu gov ua.jpg)

Боевик направлялся к своим позициям и наткнулся на контрольный пост сил ООС

В Донецкой области пограничники задержали боевика - ефрейтора незаконных вооруженных формирований. Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта "Березовое-2".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что мужчина попытался скрыться, однако украинским пограничникам удалось его задержать.

По словам боевика, направляясь к своим позициям случайно наткнулся на контрольный пост сил ООС.

Он также сообщил, что в 2018 году по собственному желанию примкнул к боевикам. Он нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

У боевика при себе были документы так называемой "ДНР", среди которых паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники передали мужчину сотрудникам СБУ. Ему объявили подозрение в совершении преступления по ст. 258-3 УК "Создание террористической группы или террористической организации".

Напомним, 23 июня через пункт пропуска боевиков "прорвались" более сотни человек.

Кроме того, на Донбассе возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДНРпограничники
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