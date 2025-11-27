Фігуранта справи про "Північні потоки" видали Німеччині, але це не кінець історії, - Лубінець

Лубінець зазначив, що він уже звернувся до колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити справі Кузнєцова особливу увагу, а також стежити за дотриманням його прав після прибуття до Німеччини.

"Я направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване та об'єктивне розслідування і подальше обвинувачення - без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права", - додав він.

Для Кузнєцова закликали забезпечити доступ до медичної допомоги, спілкування з адвокатами і сім'єю, повноцінний переклад і розуміння всіх процесуальних дій.

За словами омбудсмена, окремо українська сторона наголосила, що на момент підривів "Північних потоків" Кузнєцов служив у ЗСУ, тому до цієї справи можуть застосовувати гарантії міжнародного гуманітарного права.

До моніторингу процесу залучать радника Офісу уповноваженого з прав людини.

"Моя команда готується до постійного моніторингу ситуації в Німеччині. Ми залишаємося на зв'язку з сім'єю та адвокатами Сергія Кузнєцова, відстежуватимемо умови його утримання, перебіг розслідування та судовий процес. Якщо побачимо ознаки порушення його прав, реагуватимемо всіма інструментами", - додав Лубінець.