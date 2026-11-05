Операція "Карфаген": антикорупціонери затримали чиновника Нацполіції "Прайса"
В рамках операції "Карфаген" затримано чиновника Нацполіції, відомого на плівках НАБУ під прізьвиськом "Прайс". За даними ЗМІ, ним виявився заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Ценов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську правду.
"Як повідомили УП, "Прайс" на плівках - це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел, сьогодні Ценова затримали", - йдеться у повідомленні.
Раніше НАБУ повідомляло, що в матеріалах фігурує один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".
За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів із боку поліції.
Операція "Карфаген": частина 2
Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оприлюднили нові 54-хвилинні аудіозаписи у резонансній справі "Карфаген".
Справа стосується викриття діяльності злочинної організації, яка роками безперешкодно функціонувала в Україні під прикриттям високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.
Серед напрямків діяльності угрупування слідство називає шахрайські колцентри, збут наркотиків, продаж контрафактних цигарок і підробленої валюти.
Також фігурантів підозрюють у причетності до викрадень людей, замовних катувань та вимагання мільйонів доларів.
Вже 4 листопада в СБУ відбулися гучні звільнення через розслідування НАБУ - роботу втратили два високопосадовці спецслужби, які стали фігурантами справи.