Операція "Карфаген": антикорупціонери затримали чиновника Нацполіції "Прайса"

В рамках операції "Карфаген" затримано чиновника Нацполіції, відомого на плівках НАБУ під прізьвиськом "Прайс". За даними ЗМІ, ним виявився заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Володимир Ценов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську правду.

"Як повідомили УП, "Прайс" на плівках - це Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними джерел, сьогодні Ценова затримали", - йдеться у повідомленні.

Раніше НАБУ повідомляло, що в матеріалах фігурує один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції "Прайс".

За даними слідства, він відповідав за прикриття колцентрів із боку поліції.