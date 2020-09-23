Фигуранта дела "рюкзаков Авакова" освободили от наказания

Фото: Александр Аваков (УНИАН)

Червонозаводской районный суд Харькова освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина - фигуранта дела "рюкзаков Авакова". Он является другом и бизнес-партнером сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Об этом свидетельствует решение суда от 17 сентября.

Согласно документу, Литвина освободили от наказания, поскольку истек его двухлетний испытательный срок. За это время Литвин не совершил новое преступление, то есть не нарушил условия испытательного срока.

Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной.

Гособвинитель по делу поддержал освобождение его от наказания.

Напомним, в конце сентября Литвин вернул в государственный бюджет 5,2 млн гривен. Таким образом он выполнил утвержденные судом условия сделки со следствием, которая предусматривала возвращение государству ущерба, и на основании которой Литвин получил условный срок наказания.

Как писало РБК-Украина, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре не видели юридической возможности для возобновления расследования по подозрению Александра Авакова и бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря в так называемом "деле рюкзаков".