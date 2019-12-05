У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" значно погіршилося здоров'я, - адвокат

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

На заяви Гафарова про погіршення здоров'я ніяк не реагують

У фігуранта другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова значно погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє "Крым.Реалии".

За словами адвоката Гафарова Рифата Яхіна, ні керівництво слідчого ізолятора, де утримується підзахисний, ані прокуратура, ані Громадська наглядова комісія не реагують на заяви про погіршення здоров'я.

"Стан здоров'я у нього все гірше і гірше. Можу сказати, що всі, хто виступають за те, щоб утримувати його в слідчому ізоляторі, його повільно вбивають. Їм важливі інтереси слідства. Жоден медичний документ, що підтверджує його хвороба, не береться до уваги. Відчуття, що його взагалі людиною не вважають", - повідомив адвокат.

Наголошується, що 5 грудня Гафаров написав чергового листа, в якому повідомив, що його містять в холодній камера, через що у нього погіршилося хронічне ниркове захворювання. Крім цього, за словами адвоката, у підзахисного погіршився слух - він практично не чує на одне вухо.

Нагадаємо, 11 листопада, "суд" у Криму продовжив арешт Гафарова і ще сімох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на три місяці. Вісім фігурантів залишаться в слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року

Також повідомлялося про проблеми зі здоров'ям Гафарова на початку листопада. Тоді його адвокат повідомляв, що політв'язню відмовляються давати медичні препарати.