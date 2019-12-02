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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" утримують в ШІЗО напередодні звільнення, - адвокат

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 19:57
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" утримують в ШІЗО напередодні звільнення, - адвокат
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Він перебуває в ШІЗО з 18 листопада

Засудженого по севастопольському "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова, який відбуває термін у колонії в російській республіці Марій Ел, помістили в штрафний ізолятор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Наголошується, що це сталося відразу після суду 18 листопада 2019 року, на якому Примову встановили адміністративний нагляд у розмірі восьми років після закінчення строку позбавлення волі.

"Наскільки мені стало відомо, у карцері він - відразу після суду. Під час засідання він заявляв про міжнародному праві, вимагав вносити до протоколу свої слова, заявляв про відвід суду. І, наскільки мені відомо, його помістили в карцер саме за те, що він багато розмовляв на суді. Не знаю, на який термін посадили, але вчора 1 грудня він ще там перебував", - зазначив адвокат Еміль Курбединов.

За словами адвоката, почастішали випадки приміщення Примова в ШІЗО можуть бути пов'язані з тим, що його скоро повинні звільнити.

Раніше повідомлялося, що у фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону забрали всі ліки.

РБК-Україна писало, що засудженого за севастопольському "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають в штрафний ізолятор.

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Новини України Хізб ут-Тахрір
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