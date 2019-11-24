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Осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" регулярно помещают в ШИЗО

Новости » Общество     24.11.2019 - 17:00
Осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" регулярно помещают в ШИЗО
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Нури Примову осталось отсидеть два месяца

Осужденного по севастопольскому "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор. Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на его мать Раиме Примову.

Примова рассказала, что ее сыну осталось отсидеть два месяца.

"Моему сыну, Примову Нури, осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО: в позапрошлом месяце он отсидел 10 суток, за два дня до этого ему пришла посылка из дома, ему ее не дали туда. В результате много продуктов пропало, которые ему пришлось выкинуть; сейчас опять посылка пришла (от нас), он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит", - рассказала она.

Представители колонии никак не комментировали заявление матери Нури Примова. Также нет информации на сайте УФСИН по Республике Марий Эл.

Напомним ,20 июня 2018 года мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раиме Примова объявляла голодовку. Через несколько дней она попала в больницу и заявила о прекращении голодовки.

В январе 2015 года Нури Примова арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб-ут Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года в аннексированном Крыму Примова приговорили к 5 годам колонии.

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