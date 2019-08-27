Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" удерживают в спецблоке СИЗО

Фигурант второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейран Салиев уже три недели находится в спецблоке СИЗО. Об этом в заявил его адвокат Маммет Мамбетов в Facebook.

Адвокат сообщил, что его поместили туда сразу после предыдущего судебного заседания, которое состоялось 2 августа в Верховном суде Крыма, где ему также продлили меру пресечения.

"Сейран убежден, что такая мера была применена в отношении него как некая расправа за его позицию в судебном процессе, где он подчеркнул, что согласно IV Женевской конвенции его уголовное преследование - это преступление. Я, как защитник, также расцениваю это как некое давление на моего доверителя исключительно за выбранную для защиты правовую позицию", - написал Мамбетов.

Напомним, 26 августа один из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", крымскотатарский активист Билял Адилов, объявил о прекращении ранее объявленной сухой голодовки, поскольку ему улучшили условия содержания.

Как писало РБК-Украина, российский суд продлил меру пресечения второй симферопольской группе по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Заседание суда в отношении Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газиева, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Биляла Адилова состоялось в понедельник, 12 августа.