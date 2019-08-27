Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" утримують в спецблоці СІЗО

Фото: Сейран Салієв (crimea-news.info)

Адвокат повідомив, що його помістили туди відразу після попереднього судового засідання

Фігурант другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сейран Салієв вже три тижні перебуває в спецблоці СІЗО. Про це заявив його адвокат Маммет Мамбетов в Facebook.

Адвокат повідомив, що його помістили туди відразу після попереднього судового засідання, яке відбулося 2 серпня у Верховному суді Криму, де йому також продовжили запобіжний захід.

"Сейран переконаний, що така міра була застосована відносно нього як якась розправа за його позицію в судовому процесі, де він підкреслив, що згідно з IV Женевської конвенції його кримінальне переслідування - це злочин. Я, як захисник, розцінюю це як якесь тиск на мого довірителя виключно за обрану для захисту правову позицію", - написав Мамбетов.

Нагадаємо, 26 серпня один з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", кримськотатарський активіст Білял Аділов, оголосив про припинення раніше оголошеної сухої голодовки, оскільки йому поліпшили умови утримання.

Як повідомляло РБК-Україна, російський суд продовжив запобіжний захід другій сімферопольській групі по так званій "справі Хізб ут-Тахрір". Засідання суду щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадырова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалиева, Фархода Базарова, Біляла Адилова відбулося в понеділок, 12 серпня.