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У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, - адвокат

Новости » Общество     14.12.2019 - 12:33
У фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" случился приступ в СИЗО, - адвокат
Фото: Шабан Умеров (facebook.com / crimeansolidarity)

Состояние здоровья политзаключенного существенно ухудшилось

Состояние здоровья крымскотатарского активиста Шабана Умерова, который является фигурантом второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", существенно ухудшилось. Об этом рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщает правозащитная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

По словам адвоката, у политзаключенного Умерова существенно ухудшилось состояние здоровья из-за проблем, которые обострились в условиях СИЗО. Накануне у него случился сильный приступ в СИЗО.

"В следственном изоляторе уже длительное время он испытывает боль в области сердца и жжение, это сопровождается головными болями, пересыханием во рту, ознобом, затрудненным дыханием. Несколько недель назад у него был достаточно серьезный приступ. Благодаря соседям по камере ему удалось восстановить немного свое состояние, то есть выйти из критического положения", - рассказал Шейхмамбетов.

Адвокат отметил, что начальнику медицинской части СИЗО было направлено заявление о предоставлении необходимой медицинской помощи Умерову.

"Мы надеемся, что за этими заявлениями будет проведена соответствующая работа и будут приняты меры. В частности, будет оказана надлежащая медицинская помощь моему подзащитному Умерову", - добавил он.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала о нарушении прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова, которых незаконно удерживают в российских местах несвободы. Политзаключенные имеют проблемы со здоровьем, но персонал российских учреждений отказывается оказывать необходимую медицинскую помощь.

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