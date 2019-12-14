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У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" стався напад в СІЗО, - адвокат

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 12:33
У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" стався напад в СІЗО, - адвокат
Фото: Шабан Умеров (facebook.com / crimeansolidarity)

Стан здоров'я політв'язня суттєво погіршився

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Шабана Умерова, який є фігурантом другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", суттєво погіршився. Про це розповів адвокат Назім Шейхмамбетов, повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність" в Facebook.

За словами адвоката, у політв'язня Умерова суттєво погіршився стан здоров'я через проблеми, які загострилися в умовах СІЗО. Напередодні у нього стався сильний напад в СІЗО.

"У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває біль в області серця і печіння, це супроводжується головними болями, пересиханням в роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного становища", - розповів Шейхмамбетов.

Адвокат зазначив, що начальнику медичної частини СІЗО було направлено заяву щодо надання необхідної медичної допомоги Умерову.

"Ми сподіваємося, що за цими заявами проведеться відповідна робота і будуть вжиті заходи. Зокрема, буде надана належна медична допомога моєму підзахисному Умерову", - додав він.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла про порушення прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Зеври Абсеітова і Рустема Абільтарова, яких незаконно утримують у російських місцях несвободи. Політв'язні мають проблеми зі здоров'ям, але персонал російських установ відмовляється надавати необхідну медичну допомогу.

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