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Фигурант дела Шеремета перед обысками просил вынести из квартиры мину

Новости » Политика     13.12.2019 - 22:12
Фигурант дела Шеремета перед обысками просил вынести из квартиры мину
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Во время обысков правоохранители обнаружили мину МОН-50

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военный Андрей Антоненко перед обысками, которые состоялись 12 декабря, просил своего родственника вынести из квартиры мину. Об этом РБК-Украина сообщил источник близкий к следствию.

Так, следствие выявило, что перед обысками в квартире Антоненко попросил своего родственника и сожителя Сергея вынести неизвестный зеленый предмет, спрятанный в шкафу. Обыски в квартире Антоненко были связаны именно с поиском данного предмета.

Позже правоохранители провели обыски у сожителя Антоненко и обнаружили мину МОН-50 в полуразобранном состоянии. Взрывоопасный предмет был изъят и направлен на экспертизу.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что главным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета была попытка дестабилизации ситуации в Украине. Аваков добавил, что поводом для убийства может быть журналистская деятельность Шеремета.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 13 октября правоохранители провели обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук рассказал, что Евгений Акастелов является одним из знакомых волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

Как известно, 12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.Также в деле фигурирует доброволец Петр Киян.

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