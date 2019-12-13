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Фігурант справи Шеремета перед обшуками просив винести з квартири міну

Новини » Політика     13.12.2019 - 22:12
Фігурант справи Шеремета перед обшуками просив винести з квартири міну
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)

Під час обшуків правоохоронці виявили міну МОН-50

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий Андрій Антоненко перед обшуками, які відбулися 12 грудня, просив свого родича винести з квартири міну. Про це РБК-Україна повідомило джерело близьке до слідства.

Так, слідство виявило, що перед обшуками у квартирі Антоненко попросив свого родича та співмешканця Сергія винести невідомий зелений предмет, захований у шафі. Обшуки у квартирі Антоненка були пов'язані саме з пошуком даного предмета.

Пізінше правоохоронці провели обшуки у співмешканця Антоненка та виявили міну МОН-50 у напіврозібраному стані. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та направлено на експертизу.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що головним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета була спроба дестабілізації ситуації в Україні. Аваков додав, що приводом для вбивтсва може бути журналістська діяльність Шеремета.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 13 жовтня правоохоронці провели обшуки у квартирі волонтерів Євгенія та Наталії Акастелових. Колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів, що Євген Акастелов є одним зі знайомих волонтерки Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві Шеремета.

Як відомо, 12 грудня поліція затримала підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Зокрема, були затримані музикант і доброволець Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.Також в справі фігурує доброволець Петро Киян.

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