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Фигурант дела Гандзюк признал вину и просит утвердить соглашение

Автор: РБК-Украина

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины. Павловского обвиняют в сокрытии преступления.

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Об этом он заявил на заседании Приморского районного суда Одессы.

"Прошу суд утвердить соглашение о признании моей вины… Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", - заявил Павловский.

В заседании суда объявлен перерыв после подачи ходатайства об участии потерпевших. Ожидается, что мужа, отца и мать Гандзюк вызовут на следующее заседание суда. В то же время защита Павловского выступает против признания родственников Гандзюк потерпевшей стороной.

Напомним, ранее Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию главы Харьковского областного совета Владислава Мангера. Он пытался обжаловать содержание под стражей и изменить меру пресечения на залог. Мангер подозревается в заказе убийства Гандзюк.

Кроме того, продолжается судебный процесс в отношении Алексея Левина, которого обвиняют в организации преступления.

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