Дело Гандзюк: суд оставил без рассмотрения апелляцию Мангера

Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Сторона защиты Мангера просила суд изменить меру пресечения с ареста на залог.

Судебное заседание прошло сегодня, 28 августа.

В частности, адвокат Мангера подал ходатайство с просьбой избрать подзащитному меру пресечения в виде залога в размере 1,15 млн гривен.

"Суд постановил - ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемому Мангер, поданное ранее 30 дней со дня вынесения предыдущего решения о применении меры пресечения оставить без рассмотрения", - сообщила судья.

Напомним, на прошлой неделе суд взял под стражу на 60 дней без права внесения залога обоих подозреваемых в убийстве Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Отметим, нападение на Екатерину Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля 2018 года. Спустя несколько месяцев активистка скончалась. Подозреваемыми по данному делу проходят глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и Алексей Левин. Мангера подозревают в том, что он заказал нападение, организатором которого выступил Левин.

Ранее сообщалось, что приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили активистку серной кислотой.

Также РБК-Украина писало, что в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.