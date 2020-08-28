ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Дело Гандзюк: суд оставил без рассмотрения апелляцию Мангера

Киев, Пятница 28 августа 2020 19:12
Дело Гандзюк: суд оставил без рассмотрения апелляцию Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Днепровский районный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Сторона защиты Мангера просила суд изменить меру пресечения с ареста на залог.

Судебное заседание прошло сегодня, 28 августа.

В частности, адвокат Мангера подал ходатайство с просьбой избрать подзащитному меру пресечения в виде залога в размере 1,15 млн гривен.

"Суд постановил - ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемому Мангер, поданное ранее 30 дней со дня вынесения предыдущего решения о применении меры пресечения оставить без рассмотрения", - сообщила судья.

Напомним, на прошлой неделе суд взял под стражу на 60 дней без права внесения залога обоих подозреваемых в убийстве Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Отметим, нападение на Екатерину Гандзюк произошло в Херсоне 31 июля 2018 года. Спустя несколько месяцев активистка скончалась. Подозреваемыми по данному делу проходят глава Херсонского областного совета Владислав Мангер и Алексей Левин. Мангера подозревают в том, что он заказал нападение, организатором которого выступил Левин.

Ранее сообщалось, что приговоры получили только исполнители нападения на Гандзюк, которые облили активистку серной кислотой.

Также РБК-Украина писало, что в начале августа Верховный суд отказался передать дело Мангера в Херсонский городской суд.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь