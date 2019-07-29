Фигурант дела Гандзюк нарушил условия домашнего ареста

Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест и поехал на футбольный матч в Одессу. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".

В сообществе напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Отметим, фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от "Партии регионов" Сергей Герасимюк.

"Знакомьтесь, это Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", -говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".

РБК-Украина писало, что 2 мая подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение. В то время как сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда избежать ответственности.