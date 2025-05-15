У ФІФА зробили заяву про розширення ЧС до 64 команд

Як у ФІФА ставляться до розширення

Ця ініціатива надійшла від футбольних федерацій Південної Америки, які таким чином хотіли відзначити 100-річчя проведення першого Мундіалю.

Проте віце-президент ФІФА та голова конфедерації КОНКАКАФ Віктор Монтальяні заявив, що така ідея є надмірною та невиправданою.

За його словами, навіть поточне збільшення кількості учасників до 48 команд, яке вперше буде реалізоване у 2026 році, вже суттєво впливає на формат турніру.

"64 команди – це вже занадто, на мою думку. Ми ще навіть не провели турнір із 48 учасниками. І хоча, думаю, все пройде добре, цього вже більш ніж достатньо", – наголосив Монтальяні.

Він також зазначив, що надмірне розширення може знецінити саму кваліфікацію до чемпіонату світу, позбавивши її сенсу.

"Складність потрапляння на чемпіонат світу має залишатися. І навіть з 48 командами деякі сильні збірні можуть не пройти. Це правильно. Має зберігатися дефіцит - саме він створює цінність", - сказав футбольний чиновник.

Формат ЧС-2026: що відомо

Мундіаль у США стане першим, у якому зіграють 48 збірних, а не 32, як це було з 1998 року. До цього з 1982 по 1994 рік у ЧС брали участь 24 команди, а на всіх попередніх турнірах, окрім першого, – 16. У 1930 році змагалися лише 13 збірних.

Зі збільшенням кількості учасників змінився і формат проведення турніру. На ЧС-2026 буде 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу вийдуть по дві перші збірні з кожного квартету, а також вісім найкращих, які посядуть треті місця.

Спочатку розглядалася система з 16 групами по три команди, але її відхилили, зокрема через захопливу кінцівку групового етапу ЧС-2022, коли доля путівок у плей-офф вирішувалася в останньому турі. При форматі з трьома учасниками подібні сценарії майже неможливі.