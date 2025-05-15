В ФИФА сделали заявление о расширении ЧМ до 64 команд

Инициатива поступила от футбольных федераций Южной Америки, которые таким образом хотели отметить 100-летие проведения первого Мундиаля.

Как в ФИФА относятся к расширению

Однако вице-президент ФИФА и глава конфедерации КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что такая идея является чрезмерной и неоправданной. По его словам, даже текущее увеличение количества участников до 48 команд, которое впервые будет реализовано в 2026 году, уже существенно влияет на формат турнира.

"64 команды - это уже слишком, по моему мнению. Мы еще даже не провели турнир с 48 участниками. И хотя, думаю, все пройдет хорошо, этого уже более чем достаточно", - подчеркнул Монтальяни.

Он также отметил, что чрезмерное расширение может обесценить саму квалификацию к чемпионату мира, лишив ее смысла:

"Сложность попадания на чемпионат мира должна оставаться. И даже с 48 командами некоторые сильные сборные могут не пройти. Это правильно. Должен сохраняться дефицит - именно он создает ценность".

Формат ЧМ-2026: что известно

Мундиаль в США станет первым, в котором сыграют 48 сборных, а не 32, как это было с 1998 года. До этого с 1982 по 1994 год в ЧМ участвовали 24 команды, а на всех предыдущих турнирах, кроме первого, - 16. В 1930 году соревновались только 13 сборных.

С увеличением количества участников изменился и формат проведения турнира. На ЧМ-2026 будет 12 групп по четыре команды. В 1/16 финала выйдут по две первые сборные из каждого квартета, а также восемь лучших, которые займут третьи места.

Изначально рассматривалась система с 16 группами по три команды, но ее отклонили, в частности из-за захватывающей концовки группового этапа ЧМ-2022, когда судьба путевок в плей-офф решалась в последнем туре. При формате с тремя участниками подобные сценарии почти невозможны.