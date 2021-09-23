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ФИФА желает проводить чемпионат мира каждые два года. Еврокомиссия выступает против этого

Автор: Сергей Пышкин

Еврокомиссия не поддерживает ФИФА касаемо проведения чемпионата мира по футболу каждые два года. Согласно опросу, фанатам больше нравится четырехлетний цикл.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса, футбольные федерации ЕС поддерживают и уважают действующую модель проведения чемпионата и не заинтересованы в коммерческих вопросах.

В конце концов, предложение от ФИФА поддерживают Саудовская Аравия, бывший менеджер "Арсенала" Арсен Венгер и национальные федерации Азии и Африки.

После опроса среди футбольных фанатов, оказалось, что им больше нравится стандартная модель чемпионата, то есть, четырехлетний цикл.

Согласно отчету европейских законодателей, в конце октября комитет по культуре проголосует, чтобы призвать спортивные организации сохранить частоту проведения международных чемпионатов и турниров.

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