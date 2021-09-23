ФІФА бажає проводити чемпіонат світу кожні два роки. Єврокомісія виступає проти цього

За словами єврокомісара з просування європейського способу життя Маргарітіса Схінаса, футбольні федерації ЄС підтримують та поважають чинну модель проведення чемпіонату й не зацікавленні в комерційних питаннях.

Зрештою, пропозицію від ФІФА підтримують Саудівська Аравія, колишній менеджер "Арсеналу" Арсен Венгер й національні федерації Азії та Африки.

Після опитування серед футбольних фанатів, виявилося, що їм більше до вподоби стандартна модель чемпіонату, тобто, чотирирічний цикл.

Згідно зі звітом європейських законодавців, в кінці жовтня комітет з культури проголосує, аби закликати спортивні організації зберегти частоту проведення міжнародних чемпіонатів та турнірів.