ФІФА заплатила понад 200 мільйонів за футболістів ЧС-2022: список клубів-щасливців

Чемпіонат світу збагатив 440 клубів у різних куточках планети. Найбільше вдалося заробити англійському "Манчестер Сіті".

"Містяни" отримали за виступи своїх гравців 4,6 млн доларів. Від них трохи відстали "Барселони", "Баварія", "Реал" і ПСЖ. Виплати клубам напряму залежали від кількості проведених футболістами на ЧС-2022 днів.

Фактична сума компенсації вираховувалася з огляду на трансферну історію виконавців. До уваги бралися клубна приналежність кожного гравця ще з етапу кваліфікації. Відбір до ЧС-2022 розпочався ще в червні 2019 року. ФІФА анонсувала що виплати зростуть на турнірах 2026-го та 2030-го.

Катарський Мундіаль виграла збірна Аргентини. "Альбіселесте" у фіналі в серії пенальті здолали Францію. Найкращим гравцем турніру став аргентинець Мессі, а першим бомбардиром – француз Мбаппе.

Топ-5 клубів за компенсаціями від ФІФА: