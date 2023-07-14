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ФІФА заплатила понад 200 мільйонів за футболістів ЧС-2022: список клубів-щасливців

Фото: Збірна Аргентини втретє стала чемпіоном світу (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відзвітувала про виплату компенсацій клубам за участь виконавців у катарському Мундіалі. Загальні витрати сягнули 209 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Чемпіонат світу збагатив 440 клубів у різних куточках планети. Найбільше вдалося заробити англійському "Манчестер Сіті".

"Містяни" отримали за виступи своїх гравців 4,6 млн доларів. Від них трохи відстали "Барселони", "Баварія", "Реал" і ПСЖ. Виплати клубам напряму залежали від кількості проведених футболістами на ЧС-2022 днів.

Фактична сума компенсації вираховувалася з огляду на трансферну історію виконавців. До уваги бралися клубна приналежність кожного гравця ще з етапу кваліфікації. Відбір до ЧС-2022 розпочався ще в червні 2019 року. ФІФА анонсувала що виплати зростуть на турнірах 2026-го та 2030-го.

Катарський Мундіаль виграла збірна Аргентини. "Альбіселесте" у фіналі в серії пенальті здолали Францію. Найкращим гравцем турніру став аргентинець Мессі, а першим бомбардиром – француз Мбаппе.

Топ-5 клубів за компенсаціями від ФІФА:

  1. "Манчестер Сіті" – 4,596 млн доларів
  2. "Барселона" – 4,538 млн доларів
  3. "Баварія" – 4,331 млн доларів
  4. "Реал" – 3,836 млн доларів
  5. ПСЖ – 3,835 млн доларів

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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