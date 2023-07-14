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ФИФА заплатила более 200 миллионов за футболистов ЧМ-2022: список клубов-счастливцев

Фото: Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) отчиталась о выплате компенсаций клубам за участие исполнителей в катарском Мундиале. Общие расходы составили 209 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Чемпионат мира обогатил 440 клубов в разных уголках планеты. Больше всего удалось заработать на английском "Манчестер Сити".

"Городяне" получили за выступления своих игроков 4,6 млн долларов. От них немного отстали "Барселоны", "Бавария", "Реал" и ПСЖ. Выплаты клубам напрямую зависели от количества проводимых футболистами на ЧМ-2022 дней.

Фактическая сумма компенсации высчитывалась с учетом трансферной истории исполнителей. Учитывалась клубная принадлежность каждого игрока еще с этапа квалификации. Отбор в ЧМ-2022 начался еще в июне 2019 года. ФИФА анонсировала, что выплаты вырастут на турнирах 2026-го и 2030-го.

Катарский Мундиаль выиграла сборная Аргентины. "Альбиселесте" в финале в серии пенальти одолели Францию. Лучшим игроком турнира стал аргентинец Месси, а первым бомбардиром – француз Мбаппе.

Топ-5 клубов по компенсациям от ФИФА:

  1. "Манчестер Сити" – 4,596 млн долларов
  2. "Барселона" – 4,538 млн долларов
  3. "Бавария" – 4,331 млн долларов
  4. "Реал" – 3,836 млн долларов
  5. ПСЖ – 3,835 млн долларов

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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