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Многолетний тренер "Арсенала" Венгер получит должность в ФИФА

Новости » Спорт    12.09.2019 - 15:15
Многолетний тренер "Арсенала" Венгер получит должность в ФИФА
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Похоже, на тренерскую скамью француз возвращаться не собирается

Бывший главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер согласился перейти на работу в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом пишет New York Times.

Как отмечает издание, 69-летний французский специалист станет техническим директором ФИФА, однако его официальная должность в организации пока не согласована. Предполагается, что Венгер будет готовить предложения по совершенствованию тренерских стандартов по всему миру, а также давать советы по другим вопросам. Официальное объявление о назначении Венгера может произойти в ближайшие дни.

Венгер покинул "Арсенал" в 2018 году после 22 лет работы в лондонском клубе. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, по семь раз завоевывали Кубок и Суперкубок страны, а также доходили до финалов Кубка УЕФА (2000) и Лиги чемпионов (2006).

В мае нынешнего года Венгер пообещал, что скоро его снова можно будет увидеть в футболе, но сказал, что не знает, в каком качестве он вернется.

Ранее также сообщалось, что Венгер может возглавить национальную сборную.

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