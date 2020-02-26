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У ФІФА запропонували скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків

Новини » Спорт     26.02.2020 - 12:43
У ФІФА запропонували скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубків
Фото: Арсен Венгер (fifa.com)

З такою пропозицію виступив легендарний Арсен Венгер

Колишній багаторічний головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер, а нині керівник відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу, виступив проти правила виїзного гола в плей-офф єврокубків. Про це пише Mirror.

На думку Венгера, пропущений від виїзної команди гол - це величезна перешкода, якщо проводиш перший матч вдома.

"Адже це змушує атакувати і водночас робити так, щоб убезпечити свої ворота і не пропустити багато голів. Я вже давно пропонував скасувати це правило, за винятком екстратаймів, оскільки значення голи на виїзді занадто велике в сучасному футболі. Думаю, скасування правила стала б хорошим рішенням ", - сказав Венгер в ефірі beIN Sports.
Також француз зазначив, що тепер це правило нічим не обґрунтоване. Венгер наголосив, що воно було введено в ту пору, коли поля ще були поганими, а телебачення не було так розвинене.

Правило виїзного гола вперше було випробувано на Кубку володарів кубків УЄФА-1965/1966. Воно було введено для того, щоб зробити двохматчеві протистояння більш динамічним. Згідно з цим правилом, за однакової кількості голів після двох ігор кожен м'яч, забитий командами на виїзді, вважаються за два.

Нагадаємо, фахівець очолював лондонський "Арсенал" протягом 22 років.

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