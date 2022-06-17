ФИФА выбрала города-хозяева ЧМ-2026

ФИФА обнародовала список городов-хозяев форума. Турнир состоится в США (11 городов), Мексике (3) и Канаде (2). Во избежание длительных перелетов все стадионы разделили на три географические зоны:

Запад: Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Гвадалахара

Центр: Канзас Сити, Даллас, Атланта, Хьюстон, Монтеррей, Мехико

Восток: Торонто, Бостон, Филадельфия, Майами, Нью-Джерси



Чемпионат мира-2026 станет первым Мундиалем, на котором сыграют 48 сборных. Такой шаг увеличит количество матчей турнира до 80-ти. Львиную долю из них – 60 поединков – примут США. На американских аренах, в частности, пройдут все матчи плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Все предыдущие чемпионаты принимала одна страна. Лишь ЧМ-2022 состоялся в Южной Корее и Японии. Те же Соединенные Штаты самостоятельно провели Мундиаль в 1994 году.