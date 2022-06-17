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ФІФА обрала міста-господарі ЧС-2026

Фото: Американські фанати чекають на оголошення міст-господарів ЧС-2026 (fifa.com)
Автор: Антон Федорців

Шістнадцять міст у Канаді, Сполучених Штатах і Мексиці обрані Міжнародною федерацією футболу для проведення матчів чемпіонату світу-2026. Вперше Мундіаль приймуть 3 країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ФІФА оприлюднила перелік міст-господарів форуму. Турнір відбудеться у США (11 міст), Мексиці (3) та Канаді (2). Для уникнення тривалих перельотів усі стадіони розділили на три географічні зони:

Захід: Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Гвадалахара

Центр: Канзас Сіті, Даллас, Атланта, Г'юстон, Монтеррей, Мехіко

Схід: Торонто, Бостон, Філадельфія, Маямі, Нью-Джерсі

Чемпіонат світу-2026 стане першим Мундіалем, на якому зіграють 48 збірних. Такий крок збільшить кількість матчів турніру до 80-ти. Левову частку з них – 60 поєдинків – приймуть США. На американських аренах, зокрема, відбудуться всі матчі плей-офф, починаючи з чвертьфіналів.

Усі попередні чемпіонати світу приймала одна країна. Лише ЧС-2022 відбувся у Південній Кореї та Японії. Ті ж Сполучені Штати самотужки провели Мундіаль у 1994 році.

Нагадаємо, що ФІФА презентувала офіційний постер чемпіонату світу-2022.

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ФІФАЧМ-2022Чемпіонат світу