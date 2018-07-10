ФФУ направила обращение в ФИФА о высказывании Виды

--

Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в ФИФА письмо по поводу видео бывшего защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду. Об этом сообщается на сайте организации.

Хорват после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 Хорватия - Росиия (2:2, 3:4 по пенальти) записал вместе с Огненом Вукоевичем видеоприветствие "Слава Украине!".

ФФУ отмечает, что футболист, выступавший за украинский клуб, вправе выразить благодарность и уважение Украине. В федерации заметили, что его слова не содержат негативного или оскорбительного содержания.

"Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунги "Слава Украине!", а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА" - говорится в заявлении.

ФФУ также выразила благодарность Виде за публичное проявление уважения к Украине и поздравила с выходом в полуфинал ЧМ-2018.

Напомним, Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018, в отношении Виды санкций применено не было.