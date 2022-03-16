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ФИФА разрешила клубам регистрировать украинцев вне трансферного окна

Фото: Сборная Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола дополнила регламент поправками, позволяющими украинским исполнителям перебраться в новые клубы в любой момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Бюро Совета приняло решение внести изменения в Регламент ФИФА о статусе и переходе игроков, чтобы предоставить украинцам возможность зарегистрироваться, если им разрешат выезд из страны в соответствии с действующими правилами о трансграничном перемещении граждан Украины", – говорится в заявлении федерации.

Таким образом, украинские игроки могут переходить в другие клубы даже в период, когда время регистрации новых игроков местной ассоциацией завершилось. Такое решение ФИФА приняло для поддержки украинского футбола в условиях военного вторжения России.

ФИФА обязалась и дальше мониторить ситуацию в Украине, чтобы вовремя менять нормативно-правовую базу. Кроме того, Международная федерация футбола снова осудила действия РФ, а также призвала к прекращению огня и восстановлению мира.

К слову, экс-наставник "Челси" Андрей Шевченко создал благотворительный фонд для помощи пострадавшим от военного вторжения РФ в Украину.

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