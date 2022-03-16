ФІФА дозволила клубам реєструвати українців поза трансферним вікном

Міжнародна федерація футболу доповнила регламент поправками, що дозволять українським виконавцям перебратися до нових клубів у будь-який момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА .

"Бюро Ради ухвалило рішення внести зміни в Регламент ФІФА про статус і перехід гравців, щоб надати українцям можливість зареєструватися, якщо їм дозволять виїзд із країни відповідно до чинних правил про транскордонне переміщення громадян України", – йдеться в заяві федерації.

Таким чином, українські гравців можуть переходити в інші клуби навіть у період, коли час реєстрації нових гравців місцевою асоціацією завершився. Таке рішення ФІФА ухвалила для підтримки українського футболу в умовах воєнного вторгнення Росії.

ФІФА зобов'язалася і надалі моніторити ситуацію в Україні, щоб вчасно змінювати нормативно-правову базу. Окрім того, Міжнародна федерація футболу вкоторе засудила дії РФ та закликала до припинення вогню і відновлення миру.