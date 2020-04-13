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ФИФА рассматривает возможность введения нового трансферного окна

Новости » Спорт     13.04.2020 - 17:05
ФИФА рассматривает возможность введения нового трансферного окна
Фото: иллюстрированное изображения (fifa.com)

Рассматривается возможность введения третьего трансферного окна

Международная федерация футбола (ФИФА) готова рассмотреть возможность введения в этом году третьего трансферного окна из-за изменений календаря, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bild.

На данный момент официальные переходы игроков разрешены два раза в год: максимум 12 недель после завершения сезона и четыре недели зимой.

Ранее ФИФА сообщила, что продлит летнее трансферное окно, однако сроки пока не назывались. Также организация рекомендовала клубам продлить заканчивающиеся контракты с игроками до фактического завершения сезона.

Юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо отмечал, что летнее трансферное окно не откроется 1 июля, но игроки смогут покинуть свои клубы без перехода в другую команду.

Напомним, ФИФА также попросила футболистов согласиться на сокращение зарплаты из-за кризиса с доходами, возникшей в результате пандемии.

Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных, включая товарищеские встречи, были отложены на неопределенный срок. Организация рекомендовала доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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