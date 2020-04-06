ФИФА намерена объявить о бессрочном продлении текущего сезона

Фото: (fifa.com)

Решение будет озвучено в ближайшее время

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время намерена объявить о бессрочном продлении текущего футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует The Athletic.

Таким образом организация позволит футбольным властям каждой страны определять, когда кампании могут закончиться. Также международная федерация изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.

Как отмечает издание, данные решения, вероятно, будут раскрыты в течение следующих 48 часов, и позволят ФИФА проявить максимальную гибкость, учитывая, что распространение коронавируса в каждой стране различно.

Напомним, ФИФА также попросила футболистов согласиться на сокращение зарплаты из-за кризиса с доходами, возникшей в результате пандемии.

Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных, включая товарищеские встречи, были отложены на неопределенный срок. Организация рекомендовала доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 - Лигу чемпионов и Лигу Европы.