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ФИФА намерена объявить о бессрочном продлении текущего сезона

Новости » Спорт     06.04.2020 - 19:27
ФИФА намерена объявить о бессрочном продлении текущего сезона
Фото: (fifa.com)

Решение будет озвучено в ближайшее время

Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время намерена объявить о бессрочном продлении текущего футбольного сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует The Athletic.

Таким образом организация позволит футбольным властям каждой страны определять, когда кампании могут закончиться. Также международная федерация изменит даты летнего трансферного окна и разрешит продление контрактов для игроков, чьи сделки истекают 30 июня.

Как отмечает издание, данные решения, вероятно, будут раскрыты в течение следующих 48 часов, и позволят ФИФА проявить максимальную гибкость, учитывая, что распространение коронавируса в каждой стране различно.

Напомним, ФИФА также попросила футболистов согласиться на сокращение зарплаты из-за кризиса с доходами, возникшей в результате пандемии.

Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных, включая товарищеские встречи, были отложены на неопределенный срок. Организация рекомендовала доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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