ФИФА приняла две заявки на проведение ЧМ-2026

Именно они будут бороться за право проведения мундиаля

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла заявки претендентов на проведение чемпионата мира 2026 года, которыми являются Марокко и совместная заявка Канады, США и Мексики. Об этом сообщется на официальном сайте организации.

Именно эти две заявки будут бороться за право проведения ЧМ-2026. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня на 68 конгрессе ФИФА в Москве. Голосование за место проведения турнира пройдет в открытом режиме.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России, а в 2022 году мировое первенство примет Катар.

Напомним, ранее ФИФА распределила путевки между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, на котором впервые выступят 48 команд.

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф.