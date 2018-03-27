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ФИФА приняла две заявки на проведение ЧМ-2026

НовостиСпорт    27.03.2018 - 09:47
Фото: выборы страны-хозяйки ЧМ-2026 пройдут 13 июня (fifa.com)
Фото: выборы страны-хозяйки ЧМ-2026 пройдут 13 июня (fifa.com)

Именно они будут бороться за право проведения мундиаля

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла заявки претендентов на проведение чемпионата мира 2026 года, которыми являются Марокко и совместная заявка Канады, США и Мексики. Об этом сообщется на официальном сайте организации.

Именно эти две заявки будут бороться за право проведения ЧМ-2026. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня на 68 конгрессе ФИФА в Москве. Голосование за место проведения турнира пройдет в открытом режиме.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в России, а в 2022 году мировое первенство примет Катар.

Напомним, ранее ФИФА распределила путевки между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года, на котором впервые выступят 48 команд. 

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 80 матчей: 48 встреч на групповом этапе и 32 в плей-офф.

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Теги публикации: ФИФА, Соединенные Штаты Америки, Канада, чемпионат мира, Мексика, Марокко, Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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