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ФІФА прийняла дві заявки на проведення ЧС-2026

НовиниСпорт    27.03.2018 - 09:47
Фото: вибори країни-господині ЧС-2026 пройдуть 13 червня (fifa.com)
Фото: вибори країни-господині ЧС-2026 пройдуть 13 червня (fifa.com)

Саме вони будуть боротися за право проведення мундіалю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла заявки претендентів на проведення чемпіонату світу 2026 року, якими є Марокко і спільна заявка Канади, США і Мексики. Про це повідомляться на офіційному сайті організації.

Саме ці дві заявки будуть боротися за право проведення ЧС-2026. Вибори країни-господарки пройдуть 13 червня на 68 конгресі ФІФА в Москві. Голосування за місце проведення турніру пройде у відкритому режимі.

Чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня в Росії, а в 2022 році світову першість прийме Катар.

Нагадаємо, раніше ФІФА розподілила путівки між конфедерациями на чемпіонат світу 2026 року, на якому вперше виступлять 48 команд. 

Всього на ЧС-2026 буде зіграно 80 матчів: 48 зустрічей на груповому етапі і 32 в плей-офф.

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Теги публікації: ФІФА, Сполучені Штати Америки, Канада, чемпионат мира, Мексика, Марокко, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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