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ФІФА пропонує ввести довічну заборону на відвідування матчів за расизм

Новини » Спорт    16.10.2019 - 11:22
ФІФА пропонує ввести довічну заборону на відвідування матчів за расизм
Фото: гравці збірної Англії після матчу з Болгарією (twitter.com/England)

В організації стурбовані ситуацією після гри Болгарія - Англія

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонувала ввести довічну заборону на відвідування всіх стадіонів світу для фанатів, які будуть визнані винними в расистській поведінці під час футбольних матчів. Про це йдеться в заяві на сайті організації.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав футбольні асоціації знайти нові, сильніші та ефективніші способи викорінення расизму в футболі.

"Ми постійно говоримо, що у футболі немає місця расизму, проте продовжуємо стикається з цією проблемою як в спорті, так і в суспільстві. Закликаю всіх активніше боротися з подібним неналежною поведінкою", - сказав він.

Організація стурбована ситуацією під час матчу відбору на Євро-2020 між командами Болгарії та Англії (0:6), який проходив в Софії. Вболівальники господарів поля вигукували расистські образи на адресу темношкірих гравців англійців. Крім того, фанати болгарської команди відзначилися фашистськими вітаннями.

У зв'язку з цим суддя двічі зупиняв гру в першому таймі. Англійці в результаті вирішили продовжити зустріч, хоча і обговорювали можливість відходу з поля.

Тим часом, тренер збірної Болгарії Красимир Балак заявив, що расистських витівок не помітив.

За підсумками гри Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) порушив дисциплінарну справу щодо Болгарського футбольного союзу і Футбольної асоціації Англії. ФІФА має намір дочекатися рішення європейської організації, перш ніж застосувати санкції зі свого боку.

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