ФІФА повернула Міжконтинентальний кубок: клуб українця вже в фіналі

ФІФА реформувала Клубний чемпіонат світу. Тепер турнір проводитимуть раз на чотири роки, а участь у ньому візьмуть 32 команди.

Взамін функціонери відродили Міжконтинентальний кубок. Він дозволить з'ясувати найсильнішого серед найкращих команд континентальних конфедерацій щороку в компактнішому форматі.

Наразі відомі п'ять учасників турніру 2024 року з шести. Остання команда визначиться 30 листопада, коли відбудеться фінал Кубка Лібертадорес Південної Америки.

Учасники Міжконтинентального кубка-2024

"Реал" (Іспанія) – переможець Ліги чемпіонів УЄФА

"Пачука" (Мексика) – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

"Аль-Айн" (ОАЕ) – переможець Азійської Ліги чемпіонів

"Аль-Ахлі" (Єгипет) – переможець Африканської Ліги чемпіонів

"Окленд Сіті" (Нова Зеландія) – переможець Ліги чемпіонів Океанії

Переможець Кубку Лібертадорес КОНМЕБОЛ

На турнірі зіграють всього п'ять матчів із фіналом, у який уже автоматично потрапив "Реал". Другу ж путівку розіграють 5 команд.

У першому матчі зустрінуться представники Азійської конфедерації футболу та Океанії. Потім переможець цієї пари зіграє з чинним володарем африканської Ліги чемпіонів.

Третій поєдинок відбудеться між переможцями Кубка Лібертадорес та Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Після цього команди, які виграють другий та третій матчі, визначать суперника "Реала" у фіналі.

Перший матч відродженого турніру відбудеться вже 22 вересня. В місті Аль-Айн (ОАЕ) однойменний місцевий клуб протистоятиме "Окленд Сіті". Другий матч за участі єгипетського "Аль-Ахлі" 29 жовтня прийме Каїр. А півфінали і фінал відбудуться в Катарі 11-18 грудня.

Міжконтинентальний кубок: як було раніше

Трофей розігрувався в 1960-2004 роках (із перервами). Участь брали переможці Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА та Кубка Лібертадорес.

До 1980 року володаря Кубка переважно виявляли в результаті двоматчевих протистоянь. Потім організацію взяла на себе Японія, а розіграші проводили в тамтешніх містах – Токіо та Йокогамі.

Найбільше перемог у Міжконтинентальному кубку мають "Реал", італійський "Мілан". аргентинський "Бока Хуніорс", уругвайські "Пеньяроль" та "Насьйональ". У кожної з цих команд по три трофея.

З українців у розіграші брав участь лише Андрій Шевченко. У 2003 році його "Мілан" зустрівся з "Бока Хуніорс". Основний та додатковий час завершилися внічию (1:1), а в серії пенальті перемогли аргентинці (3:1).