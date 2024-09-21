ФИФА вернула Межконтинентальный кубок: клуб украинца уже в финале

ФИФА реформировала Клубный чемпионат мира. Теперь турнир будут проводить раз в четыре года, а участие в нем примут 32 команды.

Взамен функционеры возродили Межконтинентальный кубок. Он позволит выяснить сильнейшего среди лучших команд континентальных конфедераций ежегодно в более компактном формате.

В данный момент известны пять участников турнира 2024 года из шести. Последняя команда определится 30 ноября, когда состоится финал Кубка Либертадорес Южной Америки.

Участники Межконтинентального кубка-2024

"Реал" (Испания) – победитель Лиги чемпионов УЕФА

"Пачука" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ

"Аль-Айн" (ОАЭ) – победитель Азиатской Лиги чемпионов

"Аль-Ахли" (Египет) – победитель Африканской Лиги чемпионов

"Окленд Сити" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов Океании

Победитель Кубка Либертадорес КОНМЕБОЛ

На турнире сыграют всего пять матчей с финалом, в который уже автоматически попал "Реал". Вторую же путевку разыграют 5 команд.

В первом матче встретятся представители Азиатской конфедерации футбола и Океании. Затем победитель этой пары сыграет с действующим обладателем африканской Лиги чемпионов.

Третий поединок состоится между победителями Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов КОНКАКАФ. После этого команды, которые выиграют второй и третий матчи, определят соперника "Реала" в финале.

Первый матч воскрешенного турнира состоится уже 22 сентября. В городе Аль-Айн (ОАЭ) одноименный местный клуб будет противостоять "Окленд Сити". Второй матч с участием египетского "Аль-Ахли" 29 октября примет Каир. А полуфиналы и финал пройдут в Катаре 11-18 декабря.

Межконтинентальный кубок: как было раньше

Трофей разыгрывался в 1960-2004 годах (с перерывами). Участие принимали победители Кубка/Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес.

До 1980 года обладателя Кубка преимущественно выявляли в результате двухматчевых противостояний. Затем организацию взяла на себя Япония, а розыгрыши проводили в тамошних городах – Токио и Йокогаме.

Больше всего побед в Межконтинентальном кубке имеют "Реал", итальянский "Милан". аргентинский "Бока Хуниорс", уругвайские "Пеньяроль" и "Насьональ". У каждой из этих команд по три трофея.

Из украинцев в розыгрыше участвовал только Андрей Шевченко. В 2003 году его "Милан" встретился с "Бока Хуниорс". Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победили аргентинцы (3:1).